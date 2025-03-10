В Самарской области задержан убийца совы

В Кинель-Черкасском районе убили ушастую сову. Инспектор из Комитета охоты и рыболовства Самарской области задержал предполагаемого преступника в окрестностях села Пустовалово, сообщили в региональном минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что хотя ушастая сова не относится к краснокнижному виду, ее убийство — бесчеловечный поступок, лишенный всякого смысла.

Ущерб животному миру уже рассчитан, сейчас материалы находятся в районной прокуратуре.

«Ждем решения о возбуждении уголовного дела»,— заявили в минприроды.

Алексей Алексеев