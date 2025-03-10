В Ростовской области тарифы на ЖКУ с 1 июля снова вырастут

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области снова увеличатся. В прошлом году рост составил около 8,5-9,4%, но в этом году он будет выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена за киловатт-час электроэнергии для жителей региона вырастет с 5,24 до 5,9 рубля, а для сельского населения и тех, кто использует электроплиты, — с 3,67 до 4,13 рубля. В сравнении с другими регионами Южного федерального округа, стоимость электроэнергии в Ростовской области уже сейчас ниже на 12-26%.

Цена газа увеличится с 8,3 до 9,15 рубля за кубометр. Тарифы на вывоз мусора также повысятся: от 1,3% до 9,6%, в зависимости от зоны обслуживания.

Отопление не может вырасти более чем на 10,3%, а водоснабжение и водоотведение — более чем на 9,6%. В среднем услуги ЖКХ в Ростовской области с 1 июля подорожают на 10,6% с предельным отклонением в 2,1%.

Тат Гаспарян