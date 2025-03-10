«Большинство девелоперов не намерены отказываться от ранее заявленных планов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о влиянии высоких ставок по кредитам на стройку на планы девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Высокие ипотечные ставки для потенциальных покупателей недвижимости, высокая ставка по кредиту на стройку, на проективное финансирование. Но новые проекты все равно выходят на рынок. Хотя и не все девелоперы сейчас готовы начинать строительство новых жилых комплексов. Так, по данным исследования Urban, из 115 крупнейших девелоперских компаний на российском рынке только 55 планируют запуск новых адресов. Восемь компаний рассказали, что готовят по шесть жилых и коммерческих комплексов, еще 25 запланировали от двух до пяти проектов, 22 застройщика приступят к реализации лишь одного жилого комплекса. При этом треть компаний (это 42 девелопера) не готовы озвучивать свои планы по запуску новых проектов в 2025 году, в первую очередь в связи с ключевой ставкой. Еще 18, скорее всего, вовсе не начнут новые стройки в ближайшее время.

В начале года, отмечают эксперты, активно обсуждалось мнение, что девелоперы во избежание затоваривания на рынке жилых метров будут придерживать вывод новых проектов до оживления спроса или снижения ключевой ставки. Застройщики, со своей стороны, тоже активно поддержали такую позицию. Но опрос продемонстрировал, что все не так уж и пессимистично. Большинство девелоперов все-таки не намерены отказываться от ранее заявленных планов, а некоторые даже наращивают свое присутствие. Треть застройщиков отказалась озвучивать цифры, объясняя это тем, что они не готовы подписываться под своими же прогнозами. Остальные анонсируют премьеры и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Туле, а также в Перми, Новосибирске, Челябинске и других городах.

Светлана Бардина