В Самарской области в домах более 400 селян разрушаются фасады и протекают крыши

Прокуратура проверит информацию о нарушении прав более 400 жителей села Ольгино Самарской области. Соответствующее обращение в ведомство направят представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщают участники ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«За 10 лет УК "Нептун" довела дома до критического состояния: крыши протекают, проводка под постоянным риском замыкания, фасады домов разрушаются»,— говорится в сообщении.

Проблема возникла в 25 многоквартирных зданиях в селе. Жители жаловались на проблему в администрацию и Безенчукского района, а также в прокуратуру, но безуспешно. После того, как они пожаловались на прямую линию президента РФ Владимира Путина, представители ОНФ выехали на место и зафиксировали недочеты.

Последние десять лет МКД в селе Ольгино обслуживает УК «Нептун», которая, по словам собственников, бездействует. ОНФ попросит контрольный орган разобраться с управляющей компанией. Также совместно с региональным фондом капремонта они выработают дорожную карту по определению аварийности и восстановлению зданий.

Георгий Портнов