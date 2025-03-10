В Ростове планируют привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана

Власти Ростова-на-Дону планируют привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана для восполнения нехватки кадров в транспортной системе города, сообщает издание «Дунё».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об этом стало известно на встрече в Узбекистане, где присутствовал директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня. Встречу также посетили представители Генконсульства Узбекистана и руководители транспортных компаний донской столицы.

В настоящее время в Ростов-на-Дону не хватает 40% водителей автобусов, что создаёт значительные трудности для работы транспорта. Зарплаты для местных водителей варьируются от 60 до 150 тысяч руб. в месяц. Власти готовы покрыть все расходы на переезд и обеспечить достойную заработную плату для узбекских водителей.

В 2023 году ростовские власти уже пытались привлечь водителей из Кыргызстана, однако этот проект не достиг запланированных результатов.

Тат Гаспарян