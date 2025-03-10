Прием стоматолога в Ростовской области в 2024 году подорожал на 20%

В Ростовской области с начала 2024 года цены на стоматологические услуги выросли на 20%, по данным Национального рейтингового агентства (НРА). Стоимость первичного консультативного приема у врача-стоматолога увеличилась, а также подорожали изготовление съемных зубных протезов (+16%), удаление зуба под местным обезболиванием (+15%) и лечение кариеса (+13%). Цены на изготовление коронок выросли на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рост цен связан с удорожанием импортного оборудования, расходных материалов и увеличением логистических затрат. В соседнем Краснодарском крае подорожание было менее значительным: первичный прием у стоматолога увеличился на 8%, а удаление зуба — на 10%.

В среднем по России цены на стоматологические услуги в 2024 году выросли на 10–17%. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области (+54%), тогда как в Воронежской и Тюменской областях стоимость приема у стоматолога даже снизилась на 4% и 1% соответственно.

Эксперты ожидают, что в 2025 году цены на стоматологические услуги продолжат расти, но более умеренными темпами — примерно на 8–13%. Оборот рынка частных стоматологических услуг в России в 2024 году вырос на 15,4%, достигнув 717 млрд руб.

Тат Гаспарян