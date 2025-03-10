В Саратовской области подтопления из-за паводка могут затронуть 26 районов

В Саратовской области в текущем году подтопления из-за паводка могут произойти в 26 районах. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, специалисты прогнозируют начало весеннего половодья в регионе в ближайшее время. В зоне подтоплений из-за паводка могут оказаться до 14 тыс. человек.

Губернатор отметил: сейчас фиксируется вскрытие рек в 10 районах, специалисты проводят ледовзрывные работы на реках и уже преодолели пять участков в Дергачевском и Озинском районах. Роман Бусаргин подчеркнул: сформирована 31 оперативная группа, которой предстоит проводить поисковые и аварийно-спасательные работы в зонах возможного подтопления. Каждая из них может действовать в автономном режиме до 72 часов.

Павел Фролов