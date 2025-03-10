Нижегородцев массово обучат оказанию первой помощи

Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу массового обучения населения навыкам оказания первой помощи. Постановление областного правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первую очередь навыками оказания первой помощи должны обладать сотрудники социальной сферы, работающие с организованными группами людей. Как правило, они первыми оказываются на месте чрезвычайных ситуаций, говорится в документе. К ним относятся медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, силовики, работодатели, а также работники, задействованные на опасных и вредных производствах.

Программа будет реализована в 2025-2027 годах. Постоянное обучение навыкам оказания первой помощи организовано на базе Нижегородского территориального центра медицины катастроф, центра гражданской обороны, центра федеральной противопожарной службы, центра подготовки спасателей и других образовательных учреждений.

Владимир Зубарев