Нижегородцев массово обучат оказанию первой помощи
Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу массового обучения населения навыкам оказания первой помощи. Постановление областного правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В первую очередь навыками оказания первой помощи должны обладать сотрудники социальной сферы, работающие с организованными группами людей. Как правило, они первыми оказываются на месте чрезвычайных ситуаций, говорится в документе. К ним относятся медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, силовики, работодатели, а также работники, задействованные на опасных и вредных производствах.
Программа будет реализована в 2025-2027 годах. Постоянное обучение навыкам оказания первой помощи организовано на базе Нижегородского территориального центра медицины катастроф, центра гражданской обороны, центра федеральной противопожарной службы, центра подготовки спасателей и других образовательных учреждений.