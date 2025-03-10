Пожарные погибли при тушении дома в Соликамске

Два сотрудника МЧС России погибли при тушении пожара в частном доме в Соликамске Пермского края. Об это сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился в одноэтажном деревянном рубленом доме на площади 900 кв. м. В тушении пожара принимали участие более 40 специалистов, а также 19 единиц техники. В ходе работ в здании произошло обрушение кровли, в результате чего двое пожарных оказались под завалами.

Имена погибших неизвестны. О жертвах среди гражданского населения не сообщается.