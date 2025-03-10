ВТБ: предприниматели Краснодарского края в 8,4 раза увеличили расчеты с самозанятыми

По данным российского банка, кубанские бизнесмены в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму около 193 млн рублей, что в 8,4 раза больше, чем по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым. Число переводов по краю превысило 2000 – это почти в 7 раз больше, чем годом ранее.

Среди среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. рублей. Кубань вошла в число регионов-лидеров по наибольшему объему расчетов. Также в ТОП вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области.

По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса – старшего вице-президент ВТБ Спартака Солонина, растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. Например, банковскими инструментами для ведения бизнеса пользуются более 130 тыс. самозанятых, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее – почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей.