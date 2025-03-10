Умер актер из «Доктора Кто» и «Гарри Поттера» Саймон Фишер-Беккер

Скончался английский актер Саймон Фишер-Беккер, известный по образу призрака — Толстого Монаха — в экранизации «Гарри Поттера». Ему было 63 года. Смерть актера подтвердил газете Metro его агент Ким Барри.

Господин Барри сообщил изданию, что актер умер в воскресенье. Других подробностей не приводится.

Саймон Фишер-Беккер родился 25 ноября 1961 года в небольшом городе в графстве Миддлсекс (Англия). В 2001 году актер сыграл Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Это привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс, которое, в отличие от книжной версии, в кино появляется только один раз.

В 2010 году его позвали в сериал «Доктор Кто» на роль Дориума Малдовара — межгалактического торговца на черном рынке. Через два года Саймон Фишер-Беккер снялся в оскароносном киномюзикле «Отверженные». Там ему отведена роль члена ансамбля «Мастер дома». За свою карьеру господин Фишер-Беккер сыграл в 16 фильмах и телесериалах, а также играл в театральных постановках.