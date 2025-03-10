Народные дружинники помогли пресечь 705 правонарушений в Ярославле

В Ярославле в 2024 году при участии народных дружинников пресечены 705 административных правонарушений и три преступления. Такие данные представлены в муниципалитет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Всего в прошлом году народные дружинники осуществили 2,5 тыс. выходов. В отчете отмечается, что степень участия дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка выросла до 4,08 единиц при плановом значении 3,64.

Напомним, что в 2024 году в регионе начали материально стимулировать народных дружинников, которые участвуют в охране общественного порядка. За час рейда предусмотрена плата в размере 200 руб. Из областного бюджета на выплаты членам народных дружин в прошлом году было выделено 1,5 млн руб.

Алла Чижова