В модернизацию птицефабрики «Башкирская» инвестируют 3,4 млрд рублей

Пережившая летом 2023 года вспышку птичьего гриппа птицефабрика «Башкирская» планирует нарастить производство куриных яиц до 2,2 млн штук в сутки. Таких показателей предприятие собирается достичь до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас мощность птицефабрики составляет 1,1 млн яиц в день.

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за вспышки птичьего гриппа в августе 2023 года на птицефабрике «Башкирская» было уничтожено более 3 млн голов птиц и 18 млн яиц. Из проекта комплексной программы развития яичного и мясного птицеводства в Башкирии на 2024–2030 годы следует, что из-за эпидемии в 2023 году республика недополучила 350 млн яиц.

В 2023 году «Башкирская» начала модернизацию производства для усиления мер биологической безопасности, объем инвестиций в проект за три года должен составить 3,4 млрд руб., сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе предприятия.

АО «Птицефабрика "Башкирская"» зарегистрировано в 2003 году, производит куриные яйца. По данным Rusprofile, в 2023 году убыток компании составил 735 млн руб. при выручке 2,6 млрд руб.

Идэль Гумеров