Путин встретился с губернатором Пермского края Махониным

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они обсудили экономическое положение региона и меры поддержки участников СВО. В частности, господин Махонин рассказал президенту, как в регионе пройдет празднование 80-летия Победы.

«Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что ещё есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки»,— сказал губернатор. Он уточнил, что каждый третий ребенок в регионе рождается в многодетной семье, всего в Пермском крае 40 тыс. таких семей.

«Мы видим рост и внутреннего регионального продукта, на 12% вырос в 2024 году, инвестиции в основной капитал растут»,— добавил господин Махонин. Отдельно губернатор выделил обрабатывающую промышленность. Индекс промышленного производства за 2024 год составил 5,5%, а обрабатывающих отраслей — 108,5%.

Глава государства обратил внимание, что регион занимает первое место по качеству школьного образования, но 25% детей посещают учебные заведения во вторую смену. «Мы построили за последний год 36 школ, и ещё 30 школ мы построим в следующую пятилетку. На сегодняшний момент мы понимаем, как нам снижать количество ребят, которые ходят во вторую смену»,— заверил глава Пермского края.

Губернатор отметил, что для участников СВО в регионе существует программа семейного капитала, которой воспользовались уже 400 семей. В рамках празднования 9 Мая в Пермском крае запланировано 190 мероприятий.