В Башкирии компания выплатила семье погибшего на производстве 2 млн рублей

После вмешательства прокуратуры Татышлинского района АО «Донаэродорстрой» выплатило семье погибшего на производстве рабочего 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В мае 2024 года на территории производственной базы предприятия водитель грузового автомобиля скончался в результате несчастного случая.

Установлено, что причиной ЧП стала неудовлетворительная оценка организации производства работ.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о выплате компенсации морального вреда супруге и двоим несовершеннолетним детям погибшего.

В ходе судебных разбирательств потерпевшие и ответчик подписали мировое соглашение.

Причиненный вред возмещен в полном объеме, отмечается в релизе.

Майя Иванова