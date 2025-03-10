В Башкирии компания выплатила семье погибшего на производстве 2 млн рублей
После вмешательства прокуратуры Татышлинского района АО «Донаэродорстрой» выплатило семье погибшего на производстве рабочего 2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В мае 2024 года на территории производственной базы предприятия водитель грузового автомобиля скончался в результате несчастного случая.
Установлено, что причиной ЧП стала неудовлетворительная оценка организации производства работ.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о выплате компенсации морального вреда супруге и двоим несовершеннолетним детям погибшего.
В ходе судебных разбирательств потерпевшие и ответчик подписали мировое соглашение.
Причиненный вред возмещен в полном объеме, отмечается в релизе.