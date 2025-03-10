Троих заключенных батайской колонии задержали за участие в экстремистской АУЕ

Троих жителей Ростовской области задержали по подозрению в организации деятельности экстремисткой организации АУЕ на территории исправительной колонии №15 (Батайск). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о 41-летнем Сергее Макаркине, 40-летнем Тигране Петояне и 31-летнем Сергее Ивахненко.

По версии следствия, они управляли преступной средой на подконтрольной им территории колонии, назначали других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, контролировали соблюдение «воровских законов», «понятий», а также их пропаганду. Кроме того, фигуранты организовали сбор и распределение денег для участников движения и решали конфликты среди заключенных, выступая в качестве «судей».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК РФ).

Кристина Федичкина