Завтра, 11 марта, на территории Татарстана ожидается юго-восточный ветер 5–10 м/с, а в дневные часы его порывы могут достигать 14 м/с. Существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 14 м/с

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 14 м/с

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Минимальная температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем — от 0 до 4 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица.

В Казани в ночные часы прогнозируется юго-восточный ветер 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от 6 до 8 градусов ниже нуля.

Днем в столице региона ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с, порывы которого местами будут достигать 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от 1 до 3 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица.

Артём Дергунов