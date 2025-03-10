Семь улиц в центре Сочи 11 марта останутся без водоснабжения из-за ремонта

11 марта в Сочи специалисты водоканала в целях предотвращения аварийной ситуации приступят к выполнению ремонтных работ на водоводе диаметром 300 мм на улице Севастопольской, в районе дома №33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«В связи с этим может наблюдаться пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения по следующим адресам: ул. Волгоградская, ул. Невская, ул. Параллельная, ул. Севастопольская, ул. Чапаева, ул. Тоннельная, пер. Горького 24»,— сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Жителей перечисленных улиц просят заранее запастись водой. Работы будут продолжаться с 9 до 21 часа.

Игорь Ремизов