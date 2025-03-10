Глава СКР потребовал доклад о стаях бродячих собак в Кургане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам проверки жалоб жителей Кургана на скопление агрессивных бродячих собак. Об итогах расследования отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Александр Миненков, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалоба на стаи собак была опубликована 9 марта в группе «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Жители Восточного района сообщают, что уже шесть лет возле жилых домов и школ обитают агрессивные бродячие животные, которые периодически нападают на прохожих.

«Страшно отпускать детей одних. Провожаем и встречаем с лопатами и палками»,— сообщается в группе «О, Курган». Следственный комитет РФ контролирует ход проверки.