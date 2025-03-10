Сотрудница ярославской больницы перевела мошенникам почти 4 млн

Сотрудница ярославской больницы заявила в полицию о мошенничестве, в результате которого лишилась 3,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

44-летняя местная жительница познакомилась в соцсетях с мужчиной, который рассказал, что подрабатывает брокером и предложил тоже подзаработать. Потом пострадавшей позвонил якобы друг знакомого, который должен был подробней рассказать о предложении. Он убедил ее открыть счет, на который нужно было перевести деньги. Вдобавок к этому жительница Ярославля взяла автокредит на 1,6 млн руб. и перевела все свои средства по указанным реквизитам.

После всех этих действий мошенники перестали выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году ярославцы отдали злоумышленникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова