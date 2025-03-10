Нижегородский врач лишилась 6 млн рублей в попытке заработать на криптовалюте

Заведующая отделением одной из стоматологических поликлиник Нижнего Новгорода перевела мошенникам 6 млн руб., пытаясь заработать на бирже. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, 46-летняя потерпевшая познакомилась в интернете с мужчиной, который после длительной переписки предложил ей «без лишних усилий» заработать на криптовалюте. Стоматолог согласилась и перевела на указанные мошенником счета 5,5 млн руб. личных сбережений и взятые в кредит 500 тыс. руб. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева