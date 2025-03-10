«Росгосстрах» в Ростове-на-Дону расширяет сотрудничество с одним из лидеров рынка недвижимости.

В Ростове-на-Дону в торжественной обстановке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между филиалом «Росгосстраха» и агентством АН «Согласие» — одним из лидеров рынка недвижимости, активно участвующим в организации и проведении публичных и общественных мероприятий региона. Со стороны «Росгосстраха» документ подписал директор филиала Дмитрий Есипов, со стороны АН «Согласие» — директор агентства недвижимости Руслан Гончар. Подписанный меморандум направлен на установление долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, а также на расширение линейки страховых продуктов, предлагаемых клиентам «Согласия». Под аплодисменты участников мероприятия руководителю АН «Согласие» был вручен сертификат, подтверждающий статус официального партнера ПАО СК «Росгосстрах».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК «РОСГОССТРАХ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

Как отметил директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов, у АН «Согласие» уже есть положительный опыт проведения крупных совместных мероприятий с группой ВТБ (ПАО) и нашей компанией. Меморандум закрепляет намерение сторон объединить усилия для предоставления клиентам АН «Согласие» высококачественных страховых услуг и расширения спектра предложений по страхованию. Стороны договорились до 30 марта 2025 года заключить агентский договор по линейке страховых продуктов, не связанных с ипотечным страхованием. Кроме того, с 1 апреля стартует совместная маркетинговая акция «Год без хлопот», в рамках которой клиенты АН «Согласие» смогут получить доступ к специальному страховому продукту за счет финансирования агентства.

«Мы успешно сотрудничаем с АН «Согласие» по ипотечным программам уже два года, — говорит Дмитрий Есипов, — Теперь мы договорились расширить рамки сотрудничества и предложить новые возможности для наших клиентов и партнера. «Росгосстрах» разработал максимально удобные и надежные страховые решения, которые становятся важной поддержкой для покупателей недвижимости».

«Для нас партнерство с «Росгосстрахом» — это очередной шаг к повышению качества обслуживания наших клиентов, так как мы можем предложить не только профессиональную помощь в сделках с недвижимостью, но и надежную страховую защиту от одного из лидеров рынка», — отметил директор «Согласия» Руслан Гончар.

ПАО СК «Росгосстрах»