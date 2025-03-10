«Росгосстрах» в Ростове-на-Дону расширяет сотрудничество с одним из лидеров рынка недвижимости.
В Ростове-на-Дону в торжественной обстановке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между филиалом «Росгосстраха» и агентством АН «Согласие» — одним из лидеров рынка недвижимости, активно участвующим в организации и проведении публичных и общественных мероприятий региона. Со стороны «Росгосстраха» документ подписал директор филиала Дмитрий Есипов, со стороны АН «Согласие» — директор агентства недвижимости Руслан Гончар. Подписанный меморандум направлен на установление долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, а также на расширение линейки страховых продуктов, предлагаемых клиентам «Согласия». Под аплодисменты участников мероприятия руководителю АН «Согласие» был вручен сертификат, подтверждающий статус официального партнера ПАО СК «Росгосстрах».
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
Как отметил директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов, у АН «Согласие» уже есть положительный опыт проведения крупных совместных мероприятий с группой ВТБ (ПАО) и нашей компанией. Меморандум закрепляет намерение сторон объединить усилия для предоставления клиентам АН «Согласие» высококачественных страховых услуг и расширения спектра предложений по страхованию. Стороны договорились до 30 марта 2025 года заключить агентский договор по линейке страховых продуктов, не связанных с ипотечным страхованием. Кроме того, с 1 апреля стартует совместная маркетинговая акция «Год без хлопот», в рамках которой клиенты АН «Согласие» смогут получить доступ к специальному страховому продукту за счет финансирования агентства.
«Мы успешно сотрудничаем с АН «Согласие» по ипотечным программам уже два года, — говорит Дмитрий Есипов, — Теперь мы договорились расширить рамки сотрудничества и предложить новые возможности для наших клиентов и партнера. «Росгосстрах» разработал максимально удобные и надежные страховые решения, которые становятся важной поддержкой для покупателей недвижимости».
«Для нас партнерство с «Росгосстрахом» — это очередной шаг к повышению качества обслуживания наших клиентов, так как мы можем предложить не только профессиональную помощь в сделках с недвижимостью, но и надежную страховую защиту от одного из лидеров рынка», — отметил директор «Согласия» Руслан Гончар.
ПАО СК «Росгосстрах»
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