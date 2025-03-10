Засуженного врача РФ Александра Можейко похоронят в Ставрополе

На 72-м году жизни скончался бывший главврач Ставропольской психиатрической больницы № 1 Александр Можейко. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

«Александр Александрович был не только выдающимся врачом, но и человеком, посвятившим себя служению другим. Он был надежной опорой для коллектива и своих пациентов, всегда готовым прийти на помощь и поддержать»,— говорится в сообщении.

Его вклад в развитие медицины региона был значительным: он сумел организовать эффективную работу коллектива и сохранить высокий уровень медицинской помощи.

В 1996 году господин Можейко получил звание заслуженного врача Российской Федерации за свои достижения в области психиатрии.

Николай Аксенов