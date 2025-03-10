Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Засуженного врача РФ Александра Можейко похоронят в Ставрополе

На 72-м году жизни скончался бывший главврач Ставропольской психиатрической больницы № 1 Александр Можейко. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Фото: Администрация Ставропольского края

Фото: Администрация Ставропольского края

«Александр Александрович был не только выдающимся врачом, но и человеком, посвятившим себя служению другим. Он был надежной опорой для коллектива и своих пациентов, всегда готовым прийти на помощь и поддержать»,— говорится в сообщении.

Его вклад в развитие медицины региона был значительным: он сумел организовать эффективную работу коллектива и сохранить высокий уровень медицинской помощи.

В 1996 году господин Можейко получил звание заслуженного врача Российской Федерации за свои достижения в области психиатрии.

Николай Аксенов

Новости компаний Все