Правительство одобрило повышение штрафов за отсутствие детского автокресла

Правительство намерено поддержать законопроект, увеличивающий штрафы за перевозку детей без специального кресла. Проект отзыва правительства, утвержденный комиссией по законопроектной деятельности есть у «Ъ». Инициатива предлагает повысить санкции за правонарушение с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. для водителей, с 25 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, с 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Проект поправок в ч. 3 ст. 12.23 КоАП подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. В пояснительной записке авторы инициативы сослались на статистику: сентябрю 2024 года в авариях погибли 17 детей, что на 21% больше, чем за весь 2023 год. Также с 2020 года неизменно растет число нарушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП — в 2021 году на 14,9%, в 2022-м — на 12,4%, в 2023-м — на 0,5%. Данные за прошлый год не представлены.

Правительство проект поддержало, но указало на необходимость проработать размеры штрафов за правонарушение. Для этого авторам нужно добавить в пояснительную записку данные, обосновывающие выбранный размер санкции, говорится в проекте отзыва.

Согласно действующему порядку перевозки, дети младше 7 лет перевозятся в детском кресле, детей в возрасте 7-11 лет можно перевозить без детского кресла, но только на заднем сиденье с ремнем безопасности, на переднем сиденье ребенок должен ехать в детском кресле. С 12 лет детское кресло не требуется, ребенок может ездить на переднем сиденье без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасности.

Полина Мотызлевская