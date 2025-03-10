Газодобыча на Кубани снизилась на 18,6% за год

В Краснодарском крае по итогам прошлого года зафиксировано снижение объемов добычи природного и попутного газа до 81,4 % (-18,6%) от уровня 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ООО «Газпром добыча Краснодар» продемонстрировало снижение показателей по всем видам углеводородного сырья: добыча нефти составила 93% к показателям прошлого года, газа — 78%, а добыча конденсата упала наиболее значительно — до 33,5% от прошлогоднего уровня.

ООО «НК «Приазовнефть» сохранило объемы производства практически на уровне прошлого года: добыча нефти составила 99,5%, а газа — 98,9% от показателей 2023 года. Данные по ООО «РН — Краснодарнефтегаз» не раскрываются.

При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по добыче сырой нефти и природного газа за январь—декабрь 2024 года составил 32,13 млрд руб. Данный показатель на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Объем предоставленных услуг в сфере отрасли достиг 3,17 млрд руб., сократившись на 48,5% по сравнению с предыдущим годом.

Нурий Бзасежев