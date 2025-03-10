«Город должен быть живым»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о жилом квартале от MR Pivate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Private Фото: MR Private

Город, как и язык, должен быть живым. В языке появляются новые слова в ответ на новые явления, в городе — проекты, реформирующие его жизнь. Так, в Китае лет десять назад появился Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu — проект с открытым моллом, отелем, резиденциями, офисной башней, уникальной архитектурой, а еще вниманием к традициям города. Торговые пространства поделили на slow lanes с чайными комнатами, ресторанами и нишевыми бутиками и fast lanes с магазинами мировых брендов. С уважением к культуре реализован и King’s Cross в Лондоне. Старую промышленную зону, сохраняя наследие, преобразовали в многофункциональный район с офисами, жилыми пространствами, ресторанами, бутиками.

Из хороших новостей — скоро в Москве появится аналогичное место притяжения. Это новый проект MR Private Nicole в районе Китай-город. Это не просто жилой квартал — это историческая элегантность, переплетенная с современными архитектурными решениями. Созданный в сотрудничестве с бюро Heatherwick Studio и Paris Classical Architecture проект претендует стать новым символом города, дав толчок возрождению Китай-города.

Что же нас ждет в Nicole? Это deluxe-квартал, который будет состоять из трех резиденций с разным характером — Club, Residence и Collection. Club — это сердце нового пространства с эффектными квартирами, двухуровневыми пентхаусами с видом на Кремль, с главным двором старого города, открытым для горожан. В нем разместятся основные зоны: бутики, кафе, рестораны. Residence и Collection с роскошными квартирами будут более приватными, скрывая от посторонних глаз историческую, еще по проекту Федора Шехтеля, секретную улицу, сады, отреставрированную усадьбу Хаджи-Консты 1737 года и городские виллы со своими патио.

Nicole — пример того, как можно создать новое, не забывая при этом о нашей истории. Не знаю, как вам, а мне уже не терпится увидеть обновленный район с таким проектом в самом сердце, а жить там… Я была бы счастлива.

Анна Минакова