Директор стройфирмы из Ставрополя получила полтора года колонии за мошенничество

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор директору строительной компании. Топ-менеджер признана виновной по статье «мошенничество в особо крупном размере» и получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили после проведения прокурорской проверки. По данным следствия, между ФГБУ «Управление мелиорации земель» и ООО «Стройсервис» был заключен контракт на 45 млн руб. для работ на насосной станции «Головная» в Арзгирском округе. Ущерб составил более 4,5 млн руб.

«Впоследствии подсудимая предоставила акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения об их объемах и примененных материалах»,— говорится в материалах дела.

Николай Аксенов