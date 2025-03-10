При эксплуатации ледовых переправ Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые выявлены нарушения безопасности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявлены нарушения в работе двух ледовых переправ через Волгу

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Татарстане выявлены нарушения в работе двух ледовых переправ через Волгу

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Владельцы переправ допустили многочисленные нарушения закона об охране жизни людей на водных объектах и правил пожарной безопасности, которые могли привести к авариям и создать угрозу жизни людей.

Ведомство вынесло им представления. После этого нарушения устранили.

Ранее сообщалось, что ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон закрывается с 11 марта.

Дарья Сайфиева