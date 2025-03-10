СУ СКР по Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку национальности лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние»). Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК завершил дело новочебоксарца по обвинению в разжигании вражды

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СК завершил дело новочебоксарца по обвинению в разжигании вражды

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый опубликовал в социальной сети видеозапись, содержащую материалы с признаками разжигания вражды в отношении группы лиц по национальному признаку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов