Глава СКР хочет знать, почему нарушают права жильцов аварийного дома в Волжском

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волжском и о принятом по итогам решении. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Сети появилась публикация с рассказом граждан о том, что общежитие в Волжском, жильцами которого они являются, признано непригодным для проживания, в связи с чем им предложили жилье в маневренном фонде. При этом последнее тоже находится в ненадлежащем состоянии.

Со слов граждан, дом построен в 1968 году, там разрушается кирпичная кладка стен, в помещениях осыпается штукатурка, наблюдается плесень из-за повышенной влажности, изношены инженерные системы. По этому вопросу они обращались в администрацию, но безрезультатно.

Павел Фролов