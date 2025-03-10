Жителя Нижегородской области обвиняют в ложном минировании отделения ФССП

Дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ) в Павловском отделе ГУ ФССП расследуют в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе Павловского городского суда 10 марта, обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, утром 3 марта, находясь в Балахне, фигурант позвонил с мобильного телефона по номеру 112 и сообщил ложную информацию о том, что в Павловском отделе судебных приставов произойдет теракт. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов взрывчатых устройств или предметов, конструктивно схожих с ними, не нашли.

Обвиняемому избрали запрет определенных действий по 2 мая 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило.

Галина Шамберина