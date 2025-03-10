Инна Антонова назначена заместителем министра экологии Башкирии

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии с 6 марта назначена Инна Антонова, сообщает пресс-служба минэкологии. На этой должности она сменила Тагира Бадертдинова, который занял кресло замминистра в августе 2024 года. По данным «Ъ-Уфа», господин Бадертдинов назначен директором Департамента агропромышленного комплекса и природопользования правительства республики.

Инна Антонова родилась в 1990 году в Туймазах. Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Стандартизация и сертификация». Прошла профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2011-2013 годах она работала на различных должностях в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Республики Башкортостан». В 2013-2020 годах занимала различные должности в минЖКХ Башкирии. В 2020-2022 годах — коммерческий директор ООО «Проспект». В 2022-2025 годах — ведущий специалист-эксперт Сибайского территориального комитета, начальник отдела регулирования в области обращения с отходами, начальник отдела по организации обращения с отходами управления регулирования в области обращения с отходами минэкологии республики.

Майя Иванова