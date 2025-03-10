В Саратовском облсуде принесла присягу мировой судья Инна Петрова

В Саратовском облсуде сегодня, в понедельник, в торжественной обстановке принесла присягу мировой судья судебного участка № 9 Ленинского района Саратова Инна Петрова. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Инну Петрову назначили на указанную должность впервые постановлением Саратовской облдумы от 26 февраля 2025 года. Она поклялась честно и добросовестно исполнять свои обязанности, демонстрировать справедливость и беспристрастие.

Инна Петрова получила поздравления от коллектива Саратовского облсуда со вступлением в должность. Председатель суда Олег Ляпин пожелал ей профессионального роста и успехов в карьере.

Павел Фролов