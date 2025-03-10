Финтех хаб Банка России проведет кейс-чемпионат в Самаре

Самара стала одним из семи городов, где в текущем году пройдет региональный этап молодежной программы Finopolis.365 Банка России. Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Форум инновационных финансовых технологий Finopolis вновь открывает набор на молодежную программу Finopolis.365. Ее цель — популяризировать финтех с помощью проектной и инновационной деятельности»,— говорится в сообщении.

Молодежная программа состоит из двух этапов. Первый — обучение по программе «Финансовые технологии и инновации в платежах» для всех желающих. Для этого нужно до 17 апреля оставить заявку на сайте Finopolis.365. Обучение поможет пройти отбор на второй этап программы — региональные кейс-чемпионаты. На них студенты и молодые специалисты будут разрабатывать решения для конкретных кейсов от представителей финансового рынка и других партнеров форума.

Помимо Самары кейсы-чемпионаты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Томске, во Владивостоке и на территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Сабрина Самедова