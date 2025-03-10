В Российском Красном Кресте назначен новый исполнительный директор

Советник председателя Российского Красного Креста (РКК) Мария Мухина заняла пост исполнительного директора организации, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Он отметил, что у госпожи Мухиной большой опыт в сфере волонтерства и НКО, а также два профильных образования — медицинское и в сфере госуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сандурская / ТАСС Фото: Софья Сандурская / ТАСС

«На меня действительно возложена очень большая ответственность, я понимаю, буду стараться оправдать такие надежды и продолжить нашу деятельность в соответствии со стратегией Российского Красного Креста»,— сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы РКК.

На новом посту, как пояснил Павел Савчук, госпожа Мухина будет координировать работу центрального аппарата. Ранее она занимала пост советника председателя, курировала несколько больших проектов, в том числе психосоциальную службу РКК. Обязанности исполнительного директора с 2021 года выполнял сам господин Савчук. После назначения на эту должность госпожи Мухиной он планирует сосредоточиться на стратегическом развитии РКК.

Полина Мотызлевская