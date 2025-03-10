В Ярославле выявили больше коррупционных преступлений

В Ярославле в 2024 году на 9,5% выросло число выявленных коррупционных преступлений. Такие данные представлены в отчете УМВД, представленном в муниципалитет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего выявили 104 преступления, что на 9 фактов больше, чем в 2023 году. В числе этих преступлений 25 фактов получения взяток — это на 38,9% больше, чем в 2023 году. Выросло и количество выявленных фактов дачи взяток — в 3,2 раза, с 9 до 29.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам прошлого года в регионе средний размер взятки составил 135 тыс. руб.

Алла Чижова