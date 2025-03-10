В Новороссийске проходят обсуждения новых ПЗЗ

В Новороссийске стартовали общественные обсуждения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Они продлятся с 5 марта по 3 апреля 2025 года, соответствующее постановление опубликовано. О начале процедуры сообщила заместитель главы города Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект изменений будет опубликован 11 марта 2025 года на портале Госуслуг и сайте администрации Новороссийска. С этого момента до 20 марта включительно жители города смогут направлять свои предложения и замечания.

В указанный период экспозиции проекта будут организованы в районных и сельских администрациях по следующим адресам: ул. Бирюзова, 6 (5-й этаж), ул. Волгоградская, 10, ул. Сакко и Ванцетти, 9, а также в поселке Верхнебаканском (ул. Ленина, 234), селе Глебовском (ул. Школьная, 1), селе Мысхако (ул. Шоссейная, 1), станице Натухаевской (ул. Фрунзе, 51), станице Раевской (ул. Котова, 48) и на территории Цемдолины (ул. Ленина, 84).

Жители могут направить свои предложения через Госуслуги, по электронной почте в управление архитектуры и градостроительства или оставить письменные обращения в журналах учета посетителей экспозиции. Личный прием ведется с 10:00 до 17:00.

Итоговое заключение по результатам общественных обсуждений будет опубликовано 3 апреля 2025 года.

ПЗЗ — это нормативный документ, определяющий порядок использования земельных участков и градостроительные регламенты. В нем обозначены разрешенные виды строительства, зонирование территории и принципы застройки жилых, промышленных и вспомогательных объектов.

Вячеслав Рыжков