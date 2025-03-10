В Челябинске вынесли приговор экс-директору института ЮУрГГПУ за взятки

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Елене Гнатышиной. Ей назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 2 млн руб. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен по 16 эпизодам ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 16 эпизодам ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Елена Гнатышина была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2022 года обвиняемая через посредников получила взятки от 16 студентов в обмен на внесение в зачетные книжки сведений о положительных оценках по государственным экзаменам, а также о защите диплома без явки на нее. Общая сумма полученных взяток составила 485 тыс. руб. В рамках расследования было арестовано имущество директора стоимостью свыше 6,6 млн руб.