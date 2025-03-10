Кубань является одним из лидеров по числу регистраций ИП женщинами

В последние годы в России наблюдается рост числа женщин, регистрирующих индивидуальное предпринимательство, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Контур.Фокуса». Хотя мужчины по-прежнему составляют большинство владельцев бизнеса, женское предпринимательство постепенно набирает обороты. Краснодарский край на третьем месте по количеству таких регистраций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Наибольшее количество зарегистрированных женщинами ИП зафиксировано в Москве (44,4 тыс.), Московской области (35,4 тыс.) и Краснодарском крае (27,8 тыс.). В первую пятерку также входят Санкт-Петербург (20,7 тыс.) и Республика Татарстан (14,6 тыс.). Среди регионов, где активно развивается женское предпринимательство, выделяются Башкортостан, а также Свердловская, Ростовская, Челябинская и Самарская области.

Наиболее востребованной сферой для женщин остается розничная торговля, за исключением продаж автомобилей и мотоциклов. В 2024 году по этому направлению было зарегистрировано 190,6 тыс. ИП. Также женщины активно занимаются предоставлением различных услуг (32,9 тыс. регистраций) и операциями с недвижимостью (25,1 тыс.). Популярностью пользуются деятельность в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта, а также общественное питание, включая ресторанный бизнес и кейтеринг.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в России за последние три года увеличилось на 23%, превысив 4,5 млн. По данным «Контур.Фокуса», за этот период было зарегистрировано более 855 тыс. новых ИП. Основными факторами роста эксперты называют развитие цифровых платформ, маркетплейсов, повышение доходов населения, меры господдержки и уход с рынка ряда иностранных компаний.

Наибольший рост отмечен в сегменте электронной торговли (338 тыс. ИП), грузоперевозок (214 тыс.) и розничной торговли (134 тыс.). Также увеличилось количество ИП, имеющих статус самозанятых,— за три года их число выросло на 380 тыс., до 632 тыс. В то же время количество юридических лиц осталось стабильным или сократилось.

Вячеслав Рыжков