Принц Люксембурга умер в 22 года от редкой генетической болезни

Младший принц Люксембурга Фредерик умер 1 марта в Париже в возрасте 22 лет. Причиной смерти стало редкое митохондриальное заболевание, вызванное мутациями в гене POLG. Об этом говорится в заявлении семьи на сайте фонда POLG, который оказывает помощь людям с этим диагнозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PolG Foundation Фото: PolG Foundation

Принц Фредерик родился с этим заболеванием, однако диагноз поставили только в 14 лет. Тогда симптомы стали более явными, и болезнь начала быстро прогрессировать. Заболевание трудно распознать, поэтому диагноз удается поставить уже на поздней стадии заболевания, отмечается в сообщении. Незадолго до смерти принца Фредерика госпитализировали с пневмонией.

«В прошлую пятницу, 28 февраля, в «День редких заболеваний» наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди»,— говорится в сообщении.

Всего заболевание встречается у 300 млн людей по всему миру. Методов лечения не существует. Клетки организма лишаются энергии, что провоцирует отказ многих органов (мозга, нервов, печени, кишечника, мышц, глотательной и глазной функции и т. д.).

Принц Фредерик был основателем и креативным директором фонда POLG. Он принимал участие в медицинских испытаниях с целью поиска методов лечения его заболевания.