Волгоградский суд наказал заведующую детсадом и ее супруга за мошенничество

Новониколаевский районный суд Волгоградской области признал виновными 53-летнюю заведующую детским садом и ее 56-летнего супруга по уголовным делам о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ) соответственно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд обязал заведующую детским садом выплатить штраф в размере 450 тыс. руб., запретил ей занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в течение 2,5 лет. Ее супруга оштрафовали на 440 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил. Фигуранты свою вину не признали.

Как выяснилось в суде, с 2019 по 2021 год заведующая детским садом несколько раз фиктивно трудоустраивала своего мужа на должности сторожа и кухонного работника дошкольного учреждения. Фактически он там не работал, но зарплату получал.

Павел Фролов