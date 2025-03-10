Глава СКР запросил доклад о проверке по информации о ненадлежащем обслуживании ОКН в Оренбурге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем обслуживании объекта культурного наследия в Оренбурге. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцсетях сообщается, что дом на ул. Кобозева обсуживается ненадлежащим образом. Здание является объектом культурного наследия регионального значения 1883 года постройки. В нем «разрушается кирпичная кладка стен, частично отсутствует остекление окон, в результате чего нарушается температурный режим в помещениях». Это может негативно сказаться на состоянии исторического объекта.

В центральном аппарате ведомства поставили на контроль исполнение поручения и ход процессуальной проверки.

Руфия Кутляева