Проектная стоимость нового водовода до Пятигорска увеличилась до 1 млрд рублей

Власти Ставропольского края увеличили финансирование строительства водовода в Предгорном округе, который будет обеспечивать питьевой водой 7 сел и часть Пятигорска. Общая сумма проекта выросла до 1 млрд руб. из-за изменений в методе прокладки труб, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Проект разделен на семь этапов, включая замену насосного оборудования и укладку 36 км водоводов. Также будут построены новые насосные станции и напорно-регулирующие резервуары»,— отметил министр жилищно-коммунального хозяйства края Александр Рябикин.

Большая часть работ уже завершена, и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года. Проект начался в 2023 году и охватит села Юца, Этока, Садовое, Привольное, поселок Песковский, хутора Тамбукан и Новая Пролетарка, а также южную часть Пятигорска. Это позволит стабилизировать водоснабжение для 24,5 тыс. человек.

Проект реализуется в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Первоначально на строительство было выделено более 970 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

Николай Аксенов