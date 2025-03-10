На Ставрополье появится около 100 новых отделений скорой помощи

В Ставропольском крае до конца 2025–2026 годов планируется открыть около 100 новых отделений скорой медицинской помощи в травматологических центрах первого уровня. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новые подразделения будут созданы в больницах Ставрополя, Пятигорска и Буденновска. Они оснастят современным оборудованием для повышения качества обслуживания пациентов.

«В планах увеличить на 20 человек количество врачей-травматологов, на 12 — хирургов и на 10 — реаниматологов. Предстоит работа по дооснащению медицинским оборудованием травматологических центров. В частности, закупим три аппарата ИВЛ, два аппарата ультразвуковой диагностики, КТ-аппарат и рентгенаппарат»,— Юрий Литвинов

С 2020 года в крае налажена работа службы медицинской санитарно-авиационной эвакуации и отделения санавиации. За это время экстренно перевезли более 700 пациентов.

Николай Аксенов