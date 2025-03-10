Назначена глава госкомитета Башкирии по научно-технологическому развитию

Светлана Мустафина стала руководителем госкомитета Башкирии по научно-технологическому развитию, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава республики Радий Хабиров.

«Мы договорились, что в целях сосредоточения усилий на развитии науки и высшей школы и компетенций по администрированию и взаимодействию науки и образования мы формируем отдельный госкомитет»,— отметил он.

Госкомитет Башкирии по научно-технологическому развитию образован 3 марта. Выбор руководителя обусловлен тем, что госпожа Мустафина прошла все этапы академической жизни от ассистента кафедры до доктора математических наук, добавил глава региона.

Светлана Мустафина родилась в 1967 году в поселке Татищево Саратовской области. В 1989 году окончила математический факультет Башкирского государственного университета, до 1990 года работала там же. С 1993 года работала преподавателем Стерлитамакского педагогического института. В 2008 году назначена заведующим кафедрой информатики и математики вуза, с 2009 — математического моделирования, а с 2011 года — декан физико-математического факультета. С 2020 года — проректор по научной и инновационной работе Башкирского государственного университета. С 2022 года — проректор по научной работе, с 2023 года — проректор по развитию филиальной сети, с 2024 года — проректор по цифровой трансформации УУНиТ.

Майя Иванова