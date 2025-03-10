Четыре здания для резидентов построят в индустриальном парке «Новосиб»

В период с 2025 по 2028 годы на территории индустриального парка «Новосиб», расположенного в промышленной зоне Ленинского района, планируется построить четыре новых здания для будущих резидентов. Общая площадь объектов составит более 14,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области.

Одним из новых предприятий, которое планирует разместить свои мощности в новом здании, производитель тактильного оборудования - «Тифлотехника». Строительство данного производственно-складского комплекса планируется завершить в четвертом квартале 2025 года.

Всего на территории индустриального парка площадью 1,3 гектара на сегодняшний день реализуют свои проекты 114 предприятий, из них 39 — производственные. В частности, ООО «ЦКТ» производит промышленные стиральные машины, «Промиз» — металлоизделия, ООО «Росс-Пак» — упаковку, ООО «НЗПО» — оборудование для пожаротушения, ООО «Литейщик» — тары из пластика. Основной резидент парка — новосибирский патронный завод. Оборот резидентов индустриального парка составляет 9,8 млрд руб.

Лолита Белова