Освещение в подземном переходе в центре Ростова восстановят к 11 марта

В Ростове в подземном пешеходном переходе на пересечении ул. Большой Садовой и пер. Университетского ведутся работы по восстановлению освещения. Они будет завершены до 11 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как поясняется в сообщении, вандалы повредили линию освещения туннельной части перехода и оторвали светильники. В администрации просят жителей города обращаться в правоохранительные органы при выявлении фактов вандализма.

Мария Иванова