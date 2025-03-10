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Житель Башкирии незаконно отловил восемь куниц

55-летний житель Гафурийского района обвиняется в незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии дознания, в ноябре 2024 года фигурант уголовного дела поставил 20 капканов возле села Мраково Гафурийского района. Он незаконно отловил восемь куниц, которых разделал, а шкуры обработал для продажи.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб в размере 144 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в мировой суд.

Майя Иванова

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