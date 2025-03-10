«Бакальское рудоуправление» оштрафовали за неверный расчет обязательных выплат

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора привлекли ООО «Бакальское рудоуправление» к административной ответственности и штрафу из-за неправильной платы за объект негативного воздействия на окружающую среду первой категории на территории Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку провели после выявления индикаторов риска нарушения требований. По документам выяснилось, что расчет платы за размещение отходов производства и потребления за 2023 год предприятием произведен неправильно. Компании выдано предписание о корректировке показателя. Ход устранения нарушений находится на контроле Росприроднадзора.

Виталина Ярховска