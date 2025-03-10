На строительство сельской школы в Башкирии направят до 1 млрд рублей

Администрация Бураевского района Башкирии по итогам конкурса заключила контракт на строительство трехэтажной школы на 500 мест с ООО «Билд», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 1,03 млрд руб. за 1,01 млрд руб., он будет оплачен из бюджета района и субсидий из федерального и республиканского бюджетов.

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Срок окончания работ — сентябрь 2027 года.

ООО «Билд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2012 года. Владельцем строительной компании является Айгуль Харисова. Выручка в 2023 году составила 7,12 млрд руб., чистая прибыль — 29,97 млн руб. В 2024 году ООО заключило 15 госконтрактов общей стоимостью 2,15 млрд руб.

Майя Иванова